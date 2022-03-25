外交部長吳釗燮月23日接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）視訊專訪分析指出，俄國在烏克蘭遭遇一系列挫敗，而台灣擁有烏克蘭缺乏的高科技防禦性武器，因此，當中國想以武力統一台灣，必然比俄羅斯入侵烏克蘭更加困難。

吳釗燮表示，台灣密切關注俄烏戰爭情勢，民主國家團結對俄羅斯施加經濟制裁，加上烏克蘭強烈抵禦外侮，使得俄國在烏克蘭遭遇一系列挫敗。

吳釗燮進一步表示，中國如果想以武力統一台灣，須發動兩棲攻擊，但台灣擁有烏克蘭缺乏的高科技防禦性武器，因此，必然比俄羅斯入侵烏克蘭更加困難。烏國人民英勇奮戰的精神和西方國家對俄國嚴厲經濟制裁，應會促使中國重新思考發動戰爭的後果，並收斂武力奪台的意圖。

吳釗燮強調，台灣一向保持高度警覺，提防中國入侵，台灣不僅具有自我防衛的堅定決心，繼續採購先進防衛武器，強化不對稱戰力，進行後備部隊戰力的改革，也持續推動艦艇國造，致力強化自我防衛能力。另外，台灣的半導體製造領域居全球領導地位，在戰略上地處民主國家對抗威權主義擴張的前緣，具有舉足輕重的角色。

對於中國在俄烏戰爭中的立場，吳釗燮認為，今年2月中俄簽署聯合聲明，強調兩國「無限」的友好夥伴關係，所以在中俄合作緊密的情況下，中方願意斡旋俄烏停戰的可能性極低，甚至可能從俄羅斯被西方國家制裁中獲益。

吳釗燮也提到，我國政府及人民支援烏克蘭，至今已累積捐款超過新台幣8億元，物資500公噸，彙集了台灣人民的力量，希望可以協助烏克蘭難民度過難關。

此外，駐美代表蕭美琴也投書《華盛頓郵報》向國際社會闡述台灣政府與民眾支持烏克蘭追求自由民主，並感謝拜登政府在俄烏戰爭爆發之初派團訪台，重申對台承諾「堅若磐石」。蕭美琴也駁斥中國對台主張與威脅，台灣與烏克蘭自由民主終將獲勝!