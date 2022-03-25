鴻海(2317)催生創立的MIH聯盟2022年夥伴大會今（25）日舉行，執行長鄭顯聰表示，聯盟在2023～2024年將會做好進入市場準備，目標2025年發揮聯盟效應、擴大出海口。因此，如何更有效整合好重要夥伴與資源、並攜手發展出參考設計，將是今年的重要課題。

經過一年的試煉，MIH與夥伴技術合作的開發，除了聚焦新能源汽車產業的痛點與趨勢，以此為基礎開發相應的技術，透過在自動駕駛、資訊安全、電子電氣架構等16個工作小組的協作下，尋求實現標準化與模組化等，逐漸塑造出整車雛形。

MIH聯盟今年首次會員活動與各路夥伴進行面對面交流，並公布各會員未來產品規畫與想法，幫助夥伴及早進行策略布局，特別是如美國和泰國等海外地區。同時，亦向夥伴展現對下一步計畫的野心，積極整合MIH會員實力、搭建鴻海電動車供應鏈。

MIH執行長鄭顯聰表示，台灣在未來的電動車供應鏈上，不但將扮演著連結中國大陸與海外的最佳中繼站，且電子元件與新創、半導體產業的國際地位難以撼動。由於台灣在扁平化與透明度上表現優異，在與各級供應商協作上具備更自由靈活度，未來將難以被國際市場忽視。

鄭顯聰指出，MIH的目的是建立電動車開放標準及供應鏈，讓會員自由選擇與不同業者合作，提升速度及降低成本。因此，MIH以5年做為目標，2020年正式對外介紹電動車開放平台概念，2021年成立MIH Consortium。

鄭顯聰指出，鴻海今年將發表電動車參考設計，在各地展開Model C/E招商大會，年底將發表包括基於線控驅動API開發的Level 2和Level 4參考設計自動駕駛、提供以零信任設計理念的車用安全開發環境、中央型汽車電子電氣架構（Zonal EEA）車身控制測試台架等成果。

而MIH在2023～2024年將會做好進入市場的準備，目標在2025年發揮聯盟效應，擴大國際出海口。因此，鄭顯聰認為，如何更有效整合好重要夥伴與資源，並攜手發展出參考設計，將是今年非常重要的課題。

鴻海董事長劉揚偉在開場致詞時表示，轉型電動車是個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性成長，現在只是剛剛開始。在電動車時代，三電系統電池、電機、電控，加上軟體及半導體等最核心的關鍵技術，誰能先一步掌握，就能掌握電動車天下。

劉揚偉表示，MIH雖然始於鴻海，更是個所有會員群策群力的創新平台。「立足台灣，走向世界」，鴻海與會員們的合作才剛剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機。