低軌道衛星Space X因俄烏戰爭聲名大噪，Space X供應鏈成為買盤力挺標的，PCB廠華通(2313)、錫膏廠昇貿(3305)、電源供應器廠群電(6412)今天盤中股價聯袂走高，其中華通盤中股價創下2020年8月12日以來新高，昇貿盤中股價亦創下今年1月6日以來新高。

烏克蘭副總理兼數位化轉型部部長Mykhailo Fedorov在俄烏戰爭爆發後向馬斯克(Elon musk)提出救援請求，希望SpaceX向烏克蘭提供「星鏈(Starlink)」衛星站，馬斯克也立刻回應，星鏈服務在烏克蘭啟用，Space X快速服務引爆低軌道衛星熱潮，亦讓國內Space X供應商成為盤面追捧的標的。

華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，無論是天上的衛星或是地面的接收設備的訊號發送接收PCB均由華通獨家供應商，隨著Space X服務區域增加，華通預估，今年低軌道衛星營收可望較去年倍增。

華通今年前2月合併營收為114.59億元，年增29%，受惠美系手機、筆電消費性電子及衛星產品延續去年第4季需求下，華通有望迎接近年來營收及獲利最強的第1季。

昇貿前2月合併營收為17.77億元，年成長55.73%；由於電源新客戶訂單強勁，且低軌道衛星等新產品將於農曆年後陸續放量出貨，昇貿預估，今年第1季業績不僅將優於去年同期，亦可望優於去年第4季，隨著高毛利產品占比攀升，昇貿表示，今年業績很樂觀，獲利可望較去年明顯成長。

群電低軌道衛星產品於去年10月量產出貨，由於公司成功在一年內克服新客戶、新應用、新製造基地的三重挑戰，為客戶提供新一代電源之整體解決方案，成為其用戶端電源的主要供應商，目前訂單量逐季往上，預期2022年低軌道衛星營收可望較去年數倍成長。

群電今年前2月合併營收達66.26億元，年增2.8%，亦創歷年同期新高；群電總經理曾國華表示，今年第1季可望創下歷年同期新高，若第2季料況穩定，可望維持成長趨勢，今年還是會很好，營運將再創新高。