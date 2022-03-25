東鹼（1708）去年營收47.95億元，年增18.8％，毛利率32.6％，淨利6.71億元，年增285.2％，EPS 2.69元，創4年來新高，董事會決議通過配發2元現金。對照52.3元股價，現金殖利率3.82％。此外，雙鍵（4764）去年獲利1.07億元，EPS 1.32元，配發現金0.4元、股票0.6元。

東鹼表示，今年鉀肥需求旺，加上俄烏衝突使供給受限，激勵氯化鉀、硫酸鉀報價飆漲，有利營運增溫。第一季因遞延出貨2月出貨量拉高，預估第二季出貨狀況將維持正常，產品將依國際報價即時轉嫁給客戶。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，營收占比約51％；15艘輕便型散裝貨輪出租營收比近36％；另有純鹼貿易，營收占比約13％。伴隨化工、航運事業活絡，前二月營收12.63億元，年增133.75％。

俄烏地緣政治摩擦、加拿大鐵路罷工，讓原本緊俏的鉀肥更加難求，大陸鉀肥現貨價已高達每噸人民幣4,930元，打破自2008年來的新高，創歷史新高。由於儲備、港口貨源供應不足，短期進口量十分有限，加上全球鉀肥供給缺口加深及春耕需求釋放的影響，鉀肥價格續漲氛圍活絡。東鹼營運看俏。

加拿大、白俄羅斯、俄羅斯是世界鉀鹽儲量前三位，三者占全球儲量六成以上，這段時間地緣政治的摩擦無疑給產業造成嚴重的供給障礙。受減排與能源政策影響，中國自產鉀肥產量持續減少，如國際俄羅斯出口受影響，中國鉀肥製造商估計仍將以鞏固國內市場為主，短期難補上外銷缺口。