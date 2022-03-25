「以前不了解房地產，入行後覺得非常迷人。」笑容可掬、態度誠懇，是閻郁雯給人的第一印象。她從日本線導遊轉行齊太廣告業務，憑藉高EQ及同理心，在高雄市左營區「棋琴文川苑」入行1年成交20餘戶，總銷金額近4億元，除了介紹、帶看、簽約，連驗屋、交屋都陪同已購客一起與工務討論，完整的一條龍服務，給客戶滿滿安心感。

大學畢業後，閻郁雯到日本大阪念書，回台後第一份工作就是日本北海道線導遊，一做就是6年，旺季平均月帶4團，行程排的超滿。卻在疫情開始後，旅遊業一片蕭條，她趁機休息1年，2021年初因為看好房市，轉換跑道進入代銷業。

疫情衝擊下，不像旅遊業不能出國，閻郁雯表示，房市首購族有需求一直都在，反倒無懼疫情交易穩定，加上台積電宣布設廠後，價量狂飆、每天來人都爆增，自己很幸運，短時間就學到基本功，越做越有興趣。

閻郁雯笑說，導遊要做到旅客100%滿意，遇到奧客也不能送客，讓她培養出高EQ，到代銷業後，發現業務跟導遊的工作性質一樣，都是面對人的工作，銷售時，她會以自身角度出發，幫忙客戶設想購屋會遇到的狀況、資金運用等，閻郁雯說：「月收5萬元的客戶，如果房貸要負擔4萬元，以後生活怎麼辦？」同理心加上服務熱忱，讓客戶更放心購屋。

她入行後，主要在「棋琴文川苑」負責銷售，至今已銷售20餘戶，總銷金額近4億元，深深體會到崑庭建設的品牌精神。

除了業務要介紹、帶看、簽約，連驗屋、交屋時都要陪同客戶一起與工務討論，完整的一條龍服務，服務1個已購客的時間，從預售到交屋都以年計算，與客戶建立充分的安心感。加上對崑庭建設「一次購屋一生服務」售後服務非常信任，連自己都被崑庭圈粉，「品牌好，介紹起來更有自信。」

而她最開心的就是能幫客戶成功購屋，去年9月「棋琴文川苑」剛開賣，她鼓勵一對夫妻有自住需求、有足夠金流就買，買完後太太擔心買貴焦慮到半夜失眠，緊接著台積電一來，現在周邊行情已到單坪40萬元，遠遠超過原本預算，前陣子感激的告訴她「真的很感謝你，還好那時候有買。」

【地產美女】閻郁雯小檔案

出生年：1992年生，30歲

出生地：高雄

身高：165公分

體重：46公斤

現職：齊太廣告業務

星座：獅子座

經歷：「棋琴21重奏」控助、「棋琴文川苑」銷售

感情：未婚

資料來源：閻郁雯