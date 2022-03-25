台北市勞動局長陳信瑜，遭匿名檢舉用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選，引發行政不中立質疑。對此，被點名代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安表示，市府應出面說清楚，希望從此次選舉開始，能夠貫徹行政中立、端正選風，讓台北市成為台灣政治文化改變的起點。

蔣萬安強調，陳信瑜若為特定人士輔選，應用非公務期間來做，不能佔用行政資源，相信市民期待的是，納稅錢讓勞動局做更多業務範圍內的事。

至於被民眾拍下，昨天參加北市府公園處企業工會111年度勞工教育聯誼餐會，沒戴口罩逐桌打招呼影片，蔣萬安表示，政治人物跑行程本來就該用最高標準要求自己，過去一向如此，對於這次的疏失，他向認真遵守防疫規定的所有國民致歉，未來也會更加謹慎，確保自己與團隊成員嚴格遵守指揮中心防疫規範。

被問到黨籍議員集結拉攏新北市長侯友宜為黨內母雞，蔣萬安說，各種串聯、結盟，都是團結的展現，他一定會和大家一起努力，站在一起。媒體追問，支持侯友宜連任或直攻2024，蔣說，侯友宜在新北市的政績有目共睹，也是國民黨內獲市民高度肯定的地方首長，相信侯友宜一定有最清楚的判斷。