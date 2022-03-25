現年已40歲的知名大陸歌手關喆，擅長R&B曲風創作，自2008年發行首張專輯，至今維持不低的唱片產量，代表作有《想你的夜》等曲，在樂壇取得不俗地位，2013年和妻子Sofie步入禮堂，接連產下一對兒女，日前妻子又再誕下一女，讓他欣喜若狂。

24日關喆在微博告知，愛妻Sofie順利生下三胎的喜訊，雖然他已是三度為人父親，仍無法掩飾住內心的激動，他也發文打趣寶貝孩子是「中國製造，中葡聯合出品」，也透露到這胎是女嬰，用小棉襖來稱呼新生兒，「今日上午澳門喜提最新款3.0版小棉襖。今後又多了一份溫暖。」

自從妻子生下第三胎，身上的責任加重，也對自己有了更多期許，「我又多了一份呵護」他為父則強，往後日子就要多關心一個人，他是這麼形容女兒，「出品方順利交付，產品乃白圭無玷之極品」不過論及照顧下一代談何容易，他對自己加油打氣，笑稱「日後保養維護之經費高，小弟更需勤力耕作，望未來之路還請多多關照啦！」

微博PO網照片中，關喆和外籍妻子對著鏡頭微笑，兩人的表情都洋溢著幸福，剛經歷過生產的Sophie氣色看似不錯，慈祥模樣散發出母性的光輝。懷孕後雖身材略微走樣，但整體神采奕奕、非常有精神。一旁染著金髮的關喆，表情十分幸福，還特地穿上訂製T恤，上頭印有「澳門」兩個字，用行動向居住地致敬。網友們也紛紛前往道喜，「好羨慕，恭喜！」、「一晃就三胎啦，恭喜男神了」、「一兒二女挺幸福」。