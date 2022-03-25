陽明山每年最熱門的「海芋季」又到來，竹子湖周邊有佔地10公頃海芋田，5月份還有7公頃繡球花登場，今年花藝設計以「自然白、純彩色」為主題，打造廣闊的清新花海。北市產業發展局表示，今年海芋季到4月24日止，5月20日至6月19日還有繡球花，主辦方特地規畫了「印卡站」，讓遊客可以盡情和花卉合照，且免費將美美照片印成拍立得。

陽明山竹子湖海芋季25日開幕，當天邀請到在地的湖田國小學童大秀獨輪車，還有華岡藝校的學生進行舞蹈表演。北市產發局指出，竹子湖周邊海芋種植面積達10公頃，放眼望去是一片純白花海，不僅是北部熱門打卡景點，也是許多新人拍攝婚紗照的最佳選擇。

產發局副局長王三中表示，從去年開始就有新增「印卡站」服務，民眾到海芋田拍照後，可以到打卡站掃描QRcode，把手機照片加上各式各樣邊框，接著就能免費印成拍立得，帶回家作紀念，但這是限定活動，僅限3月25日、3月26日、4月2日、5月21日以及5月28日，共5天。

王三中說，今年海芋季展期到4月24日止，但緊接著有佔地7公頃的繡球花可以觀賞，繡球花展期是5月20日至6月19日。除了開放民眾在花田拍照，還有提供導覽服務，帶民眾體驗農園生態，包括蓬萊米種田故事館、高家祠堂、水車寮步道等景點，把海芋田打造成民眾專屬照相館，也能來一趟竹子湖放鬆之旅。