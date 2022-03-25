台南提名誰國民黨都不會贏？ 謝龍介：當初也沒人說韓國瑜會當選

國民黨台南市長底定由謝龍介出馬，資深媒體人節目上爆料國民黨決定提名謝，是擔心他若參選到底「國民黨不一定勝選，還拿刀刺自己心臟」，謝龍介25日舉韓國瑜為例回應「高雄市長選前也沒人知道韓會當選」，認為任何事情都可能發生。

謝龍介代表國民黨角逐2022年台南市長選戰立刻引來媒體聚焦，資深媒體人黃暐翰立刻國民黨評估提誰都不會贏，但地方黨部與議員對謝有微詞，對陳沒意見，原本要提名陳以信，只是擔心若謝參選到底，國民黨等於拿刀自刺心臟。即使提名了，謝龍介離勝選還有段距離。

謝龍介25日表示，理解媒體人就時事評論，他分析國民黨面對艱困選區的逆境選情，舉前高雄市長韓國瑜為例。認為韓國瑜在2018年選前1個月都沒人相信他會當選，最後卻掀起全台韓流旋風，證明政治在眼前以外都是黑暗，任何事情都可能發生，唯有從基層做起，一定會達到最後目標。

從里長出身，一路選過議員、立委到現在的台南市長，謝龍介表示，黃金、貴重金屬就是從破銅爛鐵中提煉出來，「雞屎入土也有三吋煙」，自認做好萬全準備，台南已30年未政黨輪替，人民都等的不耐煩，並以口號「只要市民給我四年，我給你光榮40年」。