生技醫藥產業發展條例(生技醫藥條例)自2022年開始施行，台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳說，生技醫藥條例在原有的新藥、高風險醫材等產品之上，納入更多先進醫療產品，勢必帶動相關產業發展。

吳忠勳指出，舉例來說，新增數位醫療，憑藉台灣ICT資通訊科技與半導體產業優勢，與健保資料庫進行鏈結，以在國際嶄露頭角。而具有策略性意義的P4學名藥，以及扮演新冠防疫關鍵的mRNA核酸藥物技術，未來都有可能納入，強化台灣生醫領域的技術及設備能力，吸引更多國際大廠合作，造福群眾並打入全球市場。

據統計數字顯示，截至2022年1月底，已有166家公司及438項產品通過生技新藥條例資格審定，其中超過53項產品已獲得國內外醫藥主管機關上市許可。更帶動民間生醫投資成長，以2021年度為例，生技新藥公司獲得投資金額約139.2億台幣。

此次生技醫藥條例修正，推動更加全面的研發、資金、機械設備抵減優惠，鼓勵生醫產業跨域合作，並提高製造能量。未來預計持續研擬相關推動策略及完善審查體系，促進從疾病治療朝向疾病預防、診斷預測及數位科技之產品的開發及上市。

生技醫藥條例給予業者多種投資抵減方式，本次修法有六大重點，其中新增個人股東投資抵減，以現金投資未上市櫃的生技醫藥公司同一年度達100萬元，持有股票達3年，得自個人綜合所得總額中扣除。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師黃文利指出，本次新增個人股東投抵，提高個人投資生醫產業誘因，可能導引低利率環境下民間資金流入生醫產業。然而，就股東身份屬個人或法人，以及被投資的生技醫藥公司業務係屬研發製造、或受託開發製造，而有不同限制。黃文利建議，生技醫藥公司與投資人，須注意不同條件下租稅優惠適用，以擴大投資效益。