《鏡電視》今天召開股東會，全面改選董監事，在大股東強力參與下，5位董事、1位監事全部改選換人，順利選出新任鄭優、黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭與廖芳潔等5位董事。對此，民眾黨立委蔡壁如質疑，《鏡電視》拿到執照後董監事大改組，當初通過審查的執照還算數嗎？國家通訊傳播委員會（NCC）應該調查清楚，NCC主委陳耀祥不要再護航《鏡電視》到底。

根據《鏡電視》發布的新聞稿指出，鏡電視的董監事會，將由鄭優董事，黃俊彥董事，陳宏守董事，郭蕙蘭董事，廖芳潔勞工董事，以及王金山監察人組成。

蔡壁如質疑，NCC當初同意鏡電視的執照核發，最大前提就是《鏡週刊》董事長裴偉不得參與《鏡電視》的運作，為什麼裴偉還可以是股東？而且參與電視台的運作？甚至親自選出五位董事。

蔡壁如痛批，《鏡電視》董監事會形同虛設，既然NCC不准裴偉參與《鏡電視》的運作，就應該有股東資格管理，如同金控法、銀行法一樣，金融不能被壞人控制，難道媒體就可以嗎？

蔡壁如重申，新聞的公正性、獨立性，是民主國家的最後一道防線，她不容許NCC如此踐踏台灣的新聞自由與獨立性，NCC應該調查清楚，並給社會大眾一個公道。