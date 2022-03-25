《每日郵報》報導，現年僅23歲的前義大利空軍飛官史琪芙（Giulia Schiff）自俄羅斯入侵烏克蘭之初，就投身戰場抗俄，成為烏外國軍團內唯一女性；然而她在2018年成為頭條新聞，她在軍中遭到學長與同袍的霸凌，後雖勇敢揭發不公平待遇對簿公堂，但最後仍被迫退役。如今她投身烏軍，誓言要打倒俄軍。

2018年，她將8名中士一狀告上法庭，理由是他們將她抬去撞機翼並鞭打她的背部，之後再將她丟進游泳池中。她在揭發了這件黑幕後就被空軍開除，她當時的上司稱她「軍事能力不足」，還有義大利媒體引述一位將軍稱，她缺乏「從事軍事生涯所需的紀律、服從和犧牲。」軍事學院則說泳池潛水是一種結束訓練課程的傳統。

她後來將不當解僱案件告上義大利最高行政法院，但她仍然敗訴。據電視節目《Le Iene》報導，現在這位出生於威尼斯的學員加入了烏克蘭特種部隊，共同對抗俄羅斯的入侵。自戰爭開始以來，她就一直在基輔，節目的消息人士說:「她從未放棄。」

史琪芙在自己的臉書上寫道：「如果沒有任何作為的話，就沒有公平正義了，我們需要拯救一個沒辦法防禦自己的國家，而且這個國家，正在遭受一個下了荒謬決定的世界強權的入侵。」