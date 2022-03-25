新北市府解編汐止文高用地，其中南側公有土地部分，將優先興建社會住宅；另北側及西側涉及私有土地，將採公辦市地重畫整體開發，重畫面積約3.5366公頃，後續土地所有權人原則可分回55％的可建築土地，全案3月28日起開始公開展覽30日，在4月15日在汐止公所舉辦說明會。

城鄉局長黃國峰表示，本次變更範圍為本市汐止區文高用地及其周邊土地，土地現況作鐵皮屋、倉儲、宮廟、雜草及空地使用，土地使用效益不彰且環境髒亂，亟待以完善的都市規劃，帶動地區土地多元化使用及環境再造。

黃國峰指出，隨著汐止產業轉型並正向成長中，未來將新增約900戶社會住宅，有助於鼓勵年青人口在地就業及生活。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，本次變更檢討變更面積約4.1952公頃，畫設社會福利設施用地約1.3448公頃、住宅區約1.3725公頃、公園用地約0.3817公頃及其他公共設施用地約1.0962公頃。

全案訂於4月15日參與公開展覽說明會，也可至本市汐止區公所及城鄉發展局閱覽都市計畫書圖草案。