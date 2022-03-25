台股今開低走低，盤面由電子股扮演撐盤主要力道，航運則是出現股民棄船，由貨櫃三雄領跌，大盤力守5日線，終場台股收跌22.11點、報在17676.95點、成交量為2861.31億元；台股周線收連2紅、本周指數上漲220點。

台積電(2330)今展現護國神山穩盤力道，整場站穩漲幅約0.8%，終場股價收在今日最高589元，持續朝向600元靠攏；聯電(2303)在買單支撐下，股價順利翻紅、收漲0.2%。IC設計部分，高價股表現不俗，力智(6719)大漲4.5%、祥碩(5269)上漲3.5%、世芯-KY(3661)漲幅近3%。股王矽力-KY(6415)開高走低，收跌近2.7%；股后信驊(5274)收跌近2%。

內資投信行情熱絡，低軌衛星、PCB、二極體等表現吸金。網通股今多檔漲停，焦點鎖定低軌衛星，台揚(2314)連續第二個交易日攻上漲停，建漢(3062)、芮特-KY(6514)、譁裕(3419)亦跟上漲停耀登(3182)觸及漲停，昇達科(3491)、正文(4906)、明泰(3380)也均強勢走高。

航運股空方箭靶對準貨櫃三雄，股民紛紛棄船而去，股價持續往下，萬海(2615)收跌約4%，失守所有均線；陽明(2609)、長榮(2603)大跌4.6%~5%。航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)跌幅均逾1.5%。

分析師表示，台股站穩月線後且今又守穩5日線下，有利於多方攻擊持續，惟上方仍有季線反壓及3月4日小的跳空缺口，操作上仍避免追高，可以趁指數攻擊季線時，逢高調節持股，近期大盤走勢為上有壓下有撐的整理格局，留意法人買超標的，或具高殖利率題材個股。

台經院今示警：「物價不可能再回到過去，大家要有心理準備」，加上現階段仍有美國聯準會加速緊縮及企業下修財測的風險，故還是須維持謹慎選股，建議高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。