寵物暴衝咬人、擾亂交通的問題屢見不鮮，新北市動物保護自治條例上月25日實施，規定民眾外出遛狗如果沒有繫繩子，將裁罰3000至1萬5000元，該條例上路後，不少民眾都曾反映，河濱公園常有飼主未落實規定，甚至將照片放上網討論，不過1個月來，官方開罰數仍掛零。動保處表示，已接獲29例民眾檢舉，2例進入裁罰程序，未來將請各場域單位加強宣導。

為避免寵物散步沒鏈繩引發公安意外，新北市訂定動物保護自治條例，規定飼主在路上遛狗時須繫妥繩子，就算是在河濱公園也比照辦理，若是在寵物公園進行狗聚，也必須在安全圍籬內舉行，若在未經核准場所擅自放任寵物奔跑也要開罰。

條例上路1個月以來，不少民眾化身遛狗小尖兵，在各大臉書群組發文，檢舉民眾遛狗未繫狗繩，邊滑手機的行為，其中以河濱公園違規最多，不少人騎自行車行經河堤時都曾遇寵物衝出，一不小心就有可能摔車。

雖然民眾多怨言，但據動保處統計，動保自治條例上路以來，僅有販售捕獸鋏山豬吊裁罰1件1.5萬元，遛狗未繫繩至今尚未有裁罰案件，僅有2件進入裁罰程序，其餘27件都在約談飼主了解，遭質疑是否執行效益不高。

動保處表示，推行自治條例前都有規畫河濱、道路、公園等場域的管制方式，基本上是民眾或場域管理單位向動保處提出違規證據後，進行裁處，先前也有要求各單位加強宣導，由於自治條例開罰是由動檢員負責，人力有限下，民眾檢舉資訊有時不是那麼完整，需要逐一檢視，但日後會通知場域單位加強宣導巡邏。