俄烏戰爭持續達一個月，雙方都傳傷亡。媒體人陳揮文表示，歐美國家狂送軍火給烏克蘭，意思就是要告訴烏克蘭「你繼續打」，而且還是烏克蘭人自己去打，讓他嚴正質疑美國到底扮演什麼角色？陳更直言「死的是烏克蘭跟俄羅斯人，不是美國人」，此話一出讓節目主持人丹申廣不禁睜大眼睛。

陳揮文22日在《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉表示，看西方媒體的消息真的無從分辨戰爭實況，就連美國總統拜登的談話都令他感到奇怪，例如拜登說俄羅斯可能會動用生化武器，他就質疑拜登的證據不知在哪？除了這些口水，他更在乎的是美國的角色問題。

陳揮文指出，根據外媒報導，在俄烏談判中，烏克蘭的代表還要跟美國回報，讓他不禁想問烏克蘭「美國是你爸啊？回報幹嘛？」。而拜登將前往波蘭，他也覺得很奇怪想問「有人在打波蘭嗎？你去波蘭幹嘛？ 」之前有三個總理跑去烏克蘭首都基輔，他想問拜登「那你為什麼不敢去？」

不僅如此，陳揮文直言，由總統蔡英文發起的捐款已突破7億8千萬元，真的讓他「快昏倒了」，因為台灣自己就有許多社福機構嗷嗷待哺，令他深感遺憾。陳強調，希望大家好好思考「烏克蘭真的需要什麼」，烏克蘭總統澤倫斯基說他需要禁航區，結果沒人理會，他又說需要戰鬥機；歐美國家給軍火、中國大陸給奶粉跟睡袋等人道物資、台灣給錢，但烏克蘭真正需要的是什麼？

陳揮文分析，歐美國家給軍火，意思就是要烏克蘭人「你繼續打」，而且還是烏克蘭人自己去打，遑論其中也有逾20年的老舊品，「死的是烏克蘭跟俄羅斯人，反正死的不是美國人」，此話讓丹申廣瞪大眼睛沉默數秒，狀似受到震撼。陳再質疑，此時給烏克蘭錢又有何用？難道錢能吃嗎？現在烏克蘭的狀況就算有錢也買不到東西，中國大陸給的人道物資反被嫌，讓他真的想問「烏克蘭真正需要的是什麼？」