高雄市去年接連發生多起街頭槍擊案，遭外界質疑高雄成「慶記之都」，其中64歲罹癌麵包師傅方進祥，在2021年3月因感情和房產問題，與簡姓前妻相約談判，過程中一時氣憤，持改造手槍擊斃前妻的吳姓、劉姓2名友人，檢方依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴方嫌，具體求處死刑，橋頭地院今日下午2點10分宣判，方嫌一審逃死，遭判26年有期徒刑、褫奪公權終身。

一審法官針對方嫌在2017及2018年間犯未經許可持有非制式手槍罪，處5年7個月徒刑，併科罰金10萬元；另方嫌犯違反保護令罪，處拘役50日，得易科罰金。方嫌槍殺吳男判處14年徒刑、褫奪公權9年；槍殺劉男判處15年、褫奪公權10年；方嫌持槍恐嚇簡姓前妻犯違反保護令罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，合併應執行26年有期徒刑、褫奪公權終身。

橋頭地院法官指出，方嫌雖自始坦承非法持有槍彈、殺人等犯行，但否認有殺人之直接故意，開庭審理中曾表示歉意，但未獲得被害人家屬諒解，審酌方嫌罹患扁桃腺癌，目前仍需持續接受化療，經鑑定認為被告因本案衝擊心情難過懊悔，尚知省思自身行為，有透過矯正教化遷善的可能，另依方嫌年紀，服刑後縱有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險機率不高，考量各項犯行，宣判26年有期徒刑。

高雄市去年3月連續發生5起槍擊案，4月13日單日更連傳2起槍擊事件，遭網友諷為「慶記之都」，其中罹癌麵包師傅方進祥因愛賭又有多次家暴紀錄，2003年與簡姓妻子離婚，簡女並向法院聲請保護令，但離婚17年來，2人仍住在同一屋簷下，直到2020年簡女才搬離住家。

去年3月7日，方嫌因感情及房產問題，與簡姓前妻相約談判，2人在談判過程爆發口角，在旁的簡女吳姓男友人及劉姓友人因上前勸阻，遭方男持槍狂射10槍，2人中彈慘死。

方嫌行凶後連夜騎機車逃逸，員警以車追人，2021年3月8日上午在高雄市大寮區將他逮捕到案，並在機車置物箱內找到1把改造手槍及9顆子彈，警方訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

檢察官複訊後，認為方嫌涉案情節重大，有逃亡之虞，且對槍枝來源避重就輕，說詞前後矛盾，向法院聲押禁見獲准。

檢方偵結認定，方嫌未檢討過自己，不僅否認殺人意圖，更謊稱不知前妻有保護令等，犯後全然無悔悟之心，其殺人犯行不僅對被害人家屬造成莫大傷害，對社會危害甚鉅，已無教化遷善可能，建請法官判處死刑，與社會永久隔離，不過一審法官認為，被告方嫌尚知反省，有教化遷善可能，再犯風險機率不高等，判決逃死，全案仍可上訴。