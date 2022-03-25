Selina秀出男友送的貼心求護身符 。（中天綜合台提供）

Selina（任家萱）及吳以涵為宣傳電影《頭七》於24日錄中天綜合台《同學來了》，首度擔綱電影女主角的Selina難掩興奮之情，節目上首次吐露男友讓她觸動心弦的第一次，分享過程中還一度淚灑攝影棚。

Selina春光滿面，一出場就讓來賓忍不住驚呼：「有回春感！另一半到底有什麼過人之處，讓四十一枝花依然能做出少女的蹦跳？」對此Selina這麼說：「這個年紀已經清楚知道自己要什麼，有自信也享受現在的生活，沒有刻意隱瞞，其實自己還很高調，只是你們沒有特別注意！被拍到的是自己最自在的一面。」

這時場邊播起S.H.E經典歌〈戀人未滿〉，頓時全場陷入粉紅泡泡中，主持人阿Ken難掩好奇心：「有沒有唱過這首歌給另一半聽？」Selina甜笑：「現在是『戀人已滿』的狀態！」表示還沒唱歌給另一半聽過，但已聽過對方唱歌，並同時爆料：「但他唱的其實沒有很好聽。」

Selina的神祕男友，令人好奇靠什麼收服女神芳心，她羞曝：「他真的做了很多讓我感動的事！」她首次分享讓她觸動心弦的第一次，表示過去曾邀對方到家中下廚共進晚餐，她本身愛吃香菜，但當時因天氣關係很難買到，在她打算放棄尋找這項食材時，男友卻捧著一碗香菜，讓她又驚又喜，原來男友為了這碗香菜跑遍各大超市，最後是求著麵攤老闆娘才買到，在分享過程時，Selina一度落淚說：「這叫做香菜的重量，香菜很輕，可是（他）在我的心裡很有重量。」

男友貼心的行徑不只這一樁，在拍攝《頭七》時，恰巧碰上鬼月，讓演員們心裡難免不安，Selina透露無論是拍攝或宣傳，都會把各種護身法寶帶在身上，其中也包含男友特地求來的護身符。這讓來代班主持的風田聽聞不禁感嘆：「聽到她的故事，突然覺得我好垃圾！原來貼心是這樣子的。」Selina最後不忘勉勵所有女孩：「先懂得疼愛自己，會在對的時間遇到最適合的人！」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。