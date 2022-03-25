民進黨議員初選即將展開，今(25 日)上午台中市第二選區立委林靜儀更專程到五股陪同新北市議員參選人黃韋鈞站路口向民眾拜票，爭取五股、泰山、林口選民的認同，兩人獲得許多民眾的熱情迴響，更有好幾位鄉親特別停下機車，要跟兩人合影，顯見林靜儀委員的高人氣，黃韋鈞表示，希望能讓更多的好朋友與前輩都來看見五泰林，讓五股泰山林口變成全台灣的好朋友，讓地方有更好的發展。

新北市議員參選人黃韋鈞表示，自宣布參選以來，每天固定一早就會在五股、泰山、林口各大路口向大家問好，希望讓更多的民眾記得「黃韋鈞，黃圍巾」。今天很高興能夠邀請到溫柔、堅定、新力量的林靜儀委員到五股來為自己站台，希望也能藉由林靜儀委員的高人氣，讓更多人認識黃韋鈞，知道黃韋鈞的認真與努力。

台中市第二選區立法委員林靜儀則大力推薦黃韋鈞，她表示，黃韋鈞的資歷完整，太陽花學運之後從民進黨青年部、蘇巧慧辦公室，再成為蘇貞昌的發言人，今天要站到第一線為大家服務，希望五股、泰山、林口的鄉親能夠讓黃韋鈞順利通過初選及年底大選，進入市議會為大家服務。

黃韋鈞也補充，對於這麼多委員與青年工作者一起相挺，除了感謝大家的支持，更希望能夠藉由一次次的機會，讓大家知道五股、泰山、林口的好，而這麼多的鼓勵，更也會是他繼續打拚的重要動力，他一定會秉持一樣的信念，全力衝刺，爭取一個讓五股、泰山、林口大步向前進的機會。