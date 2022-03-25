台北大巨蛋案爭議不斷，台北市長柯文哲25日向大家保證，遠雄沒有重新簽約前不會發使用執照，怎麼計算超額利潤還在交涉，不過，他也提及純粹法律上來看，遠雄不必重新簽約超額利潤，但能夠對社會回饋，對大家都好，這番話令議員質疑政策大轉彎。

柯文哲今赴議會施政報告，面對大巨蛋案，他指出，會向大家保證，遠雄沒有重新簽約前不會給使照，超額利潤怎麼算最近和遠雄還在交涉，以務實態度在解決問題。

不過，柯文哲話鋒一轉表示，純粹法律上，遠雄不必重新對超額利潤簽約，但10年過去，整個東區周邊設施有改善，財務重新計算，樂見改正重新換約有一些超額利潤，能夠回饋社會，對大家都好。

柯文哲說，市府負責部分到現在差不多完成，剩下等中央防火避難審查與工程修飾，工程今年可以全部完成，將來怎麼營運再講，他任內盡量讓大巨蛋至少是合理的、安全的，做得到的部分做完。

議員游淑慧質疑，去年柯文哲承諾契約一定要重訂，但今天柯的態度似乎大轉彎，稱遠雄沒有義務配合超額利潤，但若有願意也很好。

對此，北市副市長黃珊珊回應，遠雄遞交投資報告書後，由於去年爆發疫情，現在重新計算超額利潤，預計在總質詢前說明，柯文哲也強調，遠雄未完成議約前不會發使照，且不同意大巨蛋與旅館、商場使照分開，大巨蛋的使照必須優先處理。