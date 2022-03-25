月經，俗稱好朋友、大姨媽，是女生定期血液或黏膜從子宮經陰道排出體外的正常現象。月經沾到衣服、床單、內褲想必是每個女生都經歷過的尷尬回憶。以前社會對此類生理議題比較保守，但近年來世界對於月經平等、月經貧窮議題越來越受重視，不再是人們該避諱談及或遮掩的事。

生理期佔了女生一個月中3-7天 (示意圖/達志影像)

日前一名女網友於論壇Dcard發表文章，表示自己和男友在經期第2天的時候出遊，不料當天月經量較多，溢出衛生棉外並將她的裙子染紅。她於是蹲在路旁拿出濕紙巾和衛生紙開始清理，結果男友看到卻沒有反應，連一句關心都沒有，還站在旁邊玩手機。她事後和男友提及此事，男友表示：｢不怕血，但覺得月經很噁心」，認為幫忙擦月經如同幫對方擦烙賽一般。

原PO更新表示捨不得分手 (圖翻攝/Dcard)

文章一出，引來網友熱烈討論，大致都是責備原PO男友的評論：「不會擦至少也能幫忙遮住」、「看到陌生人這樣都會幫擋了」、「這男的可以放生了，沒有月經怎麼生小孩？」、「我女友也曾經遇過類似問題，我直接把衣服脫下來讓她綁著，不尷尬啊！清理的事情我來，她去休息就好」。令人意外的是，原PO更新文章表示並表示捨不得3年的感情，不會選擇和男友分手，。只能說感情這種事真的一個願打一個願挨。如果男生不知道怎麼辦，至少該慌張詢問如何幫忙，文中的男友完全沒有這樣做，旁人聽來真的直搖頭。