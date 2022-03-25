縣府為強化原鄉學校校舍耐震度，投入1.39億餘元進行尖石國中老舊校舍整建工程，25日動土不燒香，改由在部落耆老主持，縣長楊文科換上泰雅服裝，與尖石鄉長曾國大等人齊心「堆礫石」，帶來別開生面的祈福儀式，也展現泰雅族傳統祭儀與對大自然的尊重。

楊文科指出，尖石國中透過這場結合原住民傳統的動土活動，眾人齊心將礫石一塊一塊堆起，象徵經各方投入，一同為民眾福祉努力，從中展現泰雅族傳統祭儀與對大自然的尊重，期待新建校舍明年6月完工後，提供學子更安全、更合乎教育發展的校園環境。

尖石國中校舍位處山坡地勢，建築老舊耐震係數不足，縣府2020年起規畫老舊校舍整建工程，並爭取教育部國教署補助經費，改善校舍耐震補強係數，將老舊校舍拆除重建，新建樓地板面積3179多平方公尺，新建18間教室，解決教學空間不足問題。

尖石國中校長彭清宏說，新建校舍建築設計融入尖石泰雅族原民文化為主要外觀意象，並配合原有校舍建築以廊道連結新校舍，建立無障礙環境的友善校園。

同時，將泰雅傳統服飾圖紋顏色及祖靈之眼，呈現在立面色塊及金屬隔柵上，建築量體配合斜屋頂設計泰雅族傳統瞭望台屋頂造型意象，並利用既有校舍外牆整修成山形木格柵，作為未來校門入口意象。

彭清宏指出，這幾年經過縣府和教育部經費挹注，學校興建風雨球場，宿舍完成修繕，內部施設的燈光和冷氣，讓整個煥然一新，給學生「在家的感覺」，也不需每天長途跋涉回家，期待校舍完工後，吸引更多原鄉孩子選擇在地就讀。