民眾黨寄生蟲打法再添一樁？台北市議員秦慧珠、游淑慧爆料，民眾黨北市議員林國成在12行政區辦會勘，但本人竟未現身，反而是民眾黨擬參選人陳宥丞到場，但議員參選人不能執行公權力進行會勘，根本是濫權，狠酸林國成變成「不分區議員」。林國成對此回應，陳宥丞為他的助理。

秦慧珠於質詢時爆料，有某位議員變成北市12區不分區議員，在12行政區辦會勘，包括內湖南港，但是到場的不是這位議員，而是民眾黨議員的提名人到現場去辦會勘，且未通知里長。

秦慧珠表示，同個案子別人已經辦過會勘，結果議員參選人又去會勘，工務局各單位竟然到場，做成的結論跟上次會勘不一樣，也沒有邀請里長，里長非常困擾。對此，柯文哲、工務局長林志峯均表示不知道。

「民眾黨議員參選人不具有公權力，怎麼可以代表會勘？」秦慧珠質疑，簽字恐不是他本人的，而是議員名字，她認為，做黨主席要輔選沒錯，但是很多事情要嚴守行政中立、SOP。

秦慧珠認為，議員參選人根本不能執行公權力進行會勘，即使議員辦理會勘無法出席，都應由法定助理簽字，寫下某某某助理（代），不能簽議員的名字，否則是為造文書；另外，公務機關很嚴謹，雖然議員可以派代表去，但代表不應是阿貓阿狗，應是議會認可公費助理，而非私人助理執行公務，因此擬參選人不能簽字，要請市府去查。

游淑慧說，雖沒規定僅能在自己選區會勘，但去年有發生過一個非常地區性的建設例如某個里的小型圖書館，由林國成發座談會通知，結果他本人沒有來，而是陳宥丞前來，她認為確實不妥，若每個人有樣學樣，議員要會勘、參選人也要會勘，那公務員就跑死了。

游淑慧表示，若是一個人任意調動公務員，讓公務員助選，涉及違法，議員當然有權力對於關心市政辦會勘，但不是自己選區真的了解嗎？甚至辦公室都沒有人出席，等於把公權力借給別人去用，是濫權行為。

游淑慧批評，民眾黨選舉一直在採邊線，若掛議會助理名字在從事自己競選活動，掛羊頭賣狗肉，應適可而止、謹守分寸。

林國成對此回應，議員12區都可以辦會勘，並沒有地區限制，港湖確實有服務案件，原來黃珊珊的3名助理現在都轉到他的辦公室做助理，「怎麼沒有權力會勘呢？」他們要服務南港內湖，都會讓他們辦，只是延續原來的服務，跟選舉無關。林嗆「她要質疑就讓她質疑，哪邊不合法叫她點出來！」