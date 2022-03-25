陳姓老翁從桃園騎機車到台中市，共騎了近130公里路程。(警方提供／林欣儀台中傳真)

家住桃園平鎮區的70歲陳姓男子，日前獨自騎車離家，疑因失智、不知如何返家，竟一直往南騎到台中市，且途中還到加油站加了5次油，最後因體力不支，在南屯區永春東路的巷子內路倒，才被人發現送醫，所幸警方追查其相關資料，終於找到陳男家屬。

台中市警局第四分局指出，南屯派出所巡佐陳忠秋、警員張雅惠日前接獲民眾通報，指稱永春東路700巷內有路倒案件，趕忙馳赴現場，赫然發現路倒者是身體虛弱的老翁，且他手腳都有擦傷，立即協助送醫。

員警在將陳男送醫時清查其身分，赫然發現他已被桃園通報為失蹤人口，之後發現陳男身上有多張加油的發票，一路追查，發現離家後，一路騎機車往南走，途中加了5次油，最後不但身上沒錢了，連機車也沒油了，才將車子丟棄路旁，獨自繼續徒步行走，導致體力不支路倒。

員警聯繫陳男家屬，才知他已經失聯2天，且陳男患有前顳葉失語症及輕微失智，在台中沒有親友，也不知為何會獨自騎了近130公里路程跑到台中。