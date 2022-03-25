台中市運動局長李昱叡與田徑好手許樂，出席2022年全國身心障礙運動會宣傳活動。（盧金足攝）

台中市首度舉辦全國身障運，共辦理11項競賽種類及5項聯誼性比賽，競賽場地遍及台中山、海、屯共15個競賽地點。（盧金足攝）

「友愛台中、共好無限」2022年全國身心障礙運動會將在台中市舉行，教育部體育署副署長林哲宏、台中市副市長令狐榮達25日宣布16項運動項目的比賽地點，今年因應疫情影響，不開放民眾進場參觀，開幕典禮與選手之夜都採線上直播，令狐榮達表示，將有4000名教練、選手齊聚台中，鼓勵身障選手突破自我，也帶來運動經濟，讓選手感受台中為友善城市。

教育部體育署副署長林哲宏表示，2022年全國身心障礙運動會4月9日至12日將於台中舉行，由台中市府承辦賽事，呼籲國人一同展現「愛運動、動無礙」的社會支持力量。

令狐榮達表示，台中市的運動選手揚威國際，柔道好手楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，2022年全國身心障礙運動會將有來自於全國各縣市選手、教練等計4000多人，非常熱鬧、龐大的比賽，「台中市都準備好了！」

全台各地身障好手來台中競技，令狐榮達希望也能帶動旅宿業、伴手禮、餐廳等商機，也從運動比賽中聯誼，獲得很好的成績。

運動局長李昱叡說，台中市首度舉辦全國身障運，共辦理11項競賽種類及5項聯誼性比賽，競賽場地遍及台中山、海、屯共15個競賽地點，其中熱門的游泳項目，在擁有全國唯一一館三池、符合國際游泳聯合會規範的北區國民運動中心辦理，是國內身障選手最重視的綜合性賽會，賽事精彩可期。

台中市聽障跨欄女將許樂，今天也出席2022年全國身心障礙運動會宣傳活動，李昱叡表示，台中代表隊在2020年全國身心障礙國民運動會成功締造92金、67銀、32銅的優異成績，多名選手寫下大會與全國紀錄，期盼延續2020年氣勢為台中爭光、奪取榮耀。

「友愛台中、共好無限」2022年全國身心障礙運動會將在台中市登場。（盧金足攝）