台北市停車管理工程處宣布，即起民權西路、貴陽街（北一女中前）等6路段的46格時段性禁停格位，及3月31日起仁愛路1段、羅斯福路3段等5路段的43格時段性禁停格位，將增設智慧停車柱，提供即時繳費的同時，也將自動偵測違規停放，若有車輛在非規定時間、車種的情況下停放，最高將開罰1200元。

北市停管處去年起在內湖區行愛路、中山區民生西路等多處的時段性禁停格位，設置智慧停車柱，利用影像辨識、車輛感測功能，可偵測車輛入停並自動開單，民眾可使用悠遊卡及pay.taipei支付繳費，同時新增科技執法違規採證的功能，降低違停影響交通，一舉兩得。

為此，停管處即起民權西路（民權西路17號前）、貴陽街1段（北一女中前）、民權東路6段（民權東路6段56巷至136巷）、成都路（西門國小前）、西園路2段（西園路2段213號前）、康定路（永福街-三水街）等6個路段共46格時段性禁止停車位設置智慧停車柱。

停管處說，3月31日起，長春路（林森北路-新生北路）、民權東路3段（龍江路-民權東路三段60巷）、仁愛路1段（中山南路-林森南路）、羅斯福路3段（金門街-羅斯福路46巷）、泉州街（螢橋國小前）等5路段共43格時段性禁止停車位也將如此。

停管處指出，目前時段性禁止停車格位「停車時間、車種不依規定」的違規車輛，未來將用智慧停車柱全時段自動偵測取締，民眾若有違法，將依《道路交通管理處罰條例條》處以600至1200元罰鍰。

停管處表示，為使民眾辨識智慧停車柱場域，將於設備營運之收費格位內以標線繪設智慧停車LOGO及設置「科技執法 違停取締」警告標誌，現場使用悠遊卡及Pay.taipei智慧支付繳費，可享停車前10分鐘免費及停車費95折優惠。 停管處也提醒，3月22日起智慧停車收費區及智慧車柱逾期未繳費寄送的平信催繳單，恢復收取工本費，民眾應依期限繳費。