陳其邁市長表示，今年市府與內門順賢宮聯手辦理宋江陣，活動規劃延續傳統也兼顧創新，呈現宋江陣核心的「團結」精神。「陣頭」是閩南民俗技藝，由各地不分年紀、結合信仰、具備武術熱情、對家鄉有使命感的信眾互相交流。今年特別安排加入流行元素，將奧運街舞的「霹靂舞」納入比賽項目，並以Battle為主軸，號召各校熱舞社加入，團隊透過練舞凝聚向心力，合作精神與宋江陣雷同，是另類的以武會友，且又更加精彩。

觀光局長周玲妏表示，創意元素的碰撞除了街舞及嘻哈音樂外，此次創意宋江陣也不缺席，邀請過去參與過「全國創意宋江陣頭大賽」、成績優異，每次出場皆吸引聲勢廣大的粉絲團到場加油的國立臺灣戲曲學院、龍華科技大學、臺北市立大學、國立臺南大學、中華藝術學校、國立旗山農工等，邀請這些在內門宋江陣舞台發光發熱的團隊回到這個舞台，展現暌違二年的精采演出。

這次參與的街舞、嘻哈音樂團隊包含道明高中熱舞社、高雄女中熱舞社、Bik兒童街舞表演、高雄醫學大學嘻哈研究社音樂表演及臺北市立大學街舞社等，融合流行元素做跨界表演。傳統藝陣也很有看頭，特別邀請順賢宮本身結合宗教信仰與民間藝陣技藝「不謝館的宋江陣」；為興蓋神農宮而發願成立、兵器以「雙斧」為特色，被譽為世界級的國寶藝陣的「夏梅林宋江獅陣」；以及台灣傳統民俗藝術文化為主軸，融合現代西方劇場、舞蹈，經常於國內外大型活動演出的「振宗藝術團」等，都是台灣傳統民俗藝陣文化的代表性團隊。

來內門除了觀看宋江陣及品嘗總舖師的手路菜，觀光局也推薦周邊建議遊程，遊客可到內門紫竹寺、南海紫竹寺、308高地、木柵吊橋、木柵教堂，還有鄰近的旗山老街、武德殿、旗山糖廠及旗山孔廟等，位於旗山的奇山石窯(採預約制)麵包雞及美濃軒味屋的彩色板條，都是令人食慾大開的經典美食！來到內門，就規劃二天一夜的旅遊行程，深度體驗內門風情。