1922疫苗預約平台即將退場，最後一次第28輪公費疫苗已於今天中午截止預約，共14.8萬人趕上末班車，預約率僅19.49％。近期疫苗打氣低迷，昨（24）新冠疫苗接種僅3.1萬人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日有數批新冠疫苗屆效，分別為莫德納約26.7萬劑、BNT約1.8萬劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第28輪提供76.1萬劑量能，共14萬8406人完成預約，其中以莫德納約14萬人最多，高端約6200人，AZ約1900人，整體預約率19.49％，請已完成預約的民眾，於3月28日至4月3日如期前往接種。

目前國內疫苗覆蓋率第1劑83.35％、第2劑78.15％、第3劑48.92％。陳時中表示，昨天（24）打疫苗情況還是很不理想，共3萬1832人，呼籲大家盡速來打疫苗。

陳時中指出，近期有幾批新冠疫苗屆效，分別是3月22日莫德納11萬2330劑，以及3月23日莫德納15萬5430劑、BNT 1萬0842劑，這些是目前初估的數字，還需要最後結算。