自預賽開始場場都以提前結束的台北市長安國中，在國中聯賽硬式組8強賽對上宜蘭縣三星國中，在5局下灌進5分奠定勝基，提前5局以7比0獲勝，隊史首度闖進4強，改寫104學年度第五名紀錄。

長安今天與三星爭奪4強，2局下靠著失誤先馳得點，3局下劉曜維敲出二壘安打後，三星投手接連投出2次保送，長安第三棒楊奕辰擊出左外野二壘安打一棒清壘，張育豪補上安打，加上失誤，單局吃下5分，到了4局下楊奕辰敲出安打再下一城，一路取得領先。

有了分數進帳，長安先發投手鐘懷逸投來更有信心，以60球登板5局無失分，只被敲出4安打，投出5次三振、沒有四死球，有效壓制對手，最終長安5局打完就拿下4強門票。

楊奕辰單場3支2，包辦4分打點，手感火熱，長安總教練鄭凱名表示，他自國一就跟著學長出賽硬式組，實力、經驗好，打中心棒次壘上有人都送得回來。楊奕辰說：「近況不錯，國中三年心理素質成長多，穿一號球衣要帶領隊友打出氣勢，珍惜國三最後一個大賽，跟隊友拚戰的機會。」

長安寫下隊史新高，鄭凱名感謝校方支持球隊還有辛苦的教練團，像是戴子堯教練已經一起打拚12年，搭配默契好，還想跟過世教頭陳逸松教練說，「我沒有讓他失望，上次第五名是他帶的，未來的成績我會接下他，以他為榜樣。」

今天比賽結束後，4強也全數出爐，分別是北市長安、桃市新明、桃市仁和、高市忠孝，其中桃園球隊佔了一半。