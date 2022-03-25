30歲港姐季軍何艷娟人美氣質佳，曾演出電視劇《愛·回家之開心速遞》、《宮心計2深宮計》，但她最有名的新聞是和大她40歲、身家30億港幣（約109億台幣）的澳博營運總裁吳志誠閃婚閃離，被外界稱為「豪門爺孫戀」，還傳拿了3億港幣（約10億新台幣）的贍養費。最近何艷娟在IG曬出一支跳性感舞蹈的影片，可見她短褲、短T恤上身，扭動時流露出S曲線的好身材，其中一個摸胸的動作更是辣翻網友。

何艷娟2014年參加港姐選拔出道，最後勇奪季軍，也成為當屆最年輕的佳麗，但她進入演藝圈後星路平平，直到參與演出《宮心計2深宮計》飾演宮女才逐漸打開知名度，2018年她傳出和身家百億大她40歲的澳博營運總裁吳志誠爺孫戀開花結果登記結婚，但不到一年又閃離。

何艷娟曬跳性感舞影片。（圖／翻攝自katherine_hoyk IG）

當時媒體對何艷娟的感情狀態霧裡看花，傳聞女方搭上千億富豪陳燿璋，又有一說是何艷娟與吳志誠因為生子問題鬧翻，而何艷娟和吳志誠後來一同發聲明，證實兩人在登記結婚那年就分開，仍維持友好關係，「我們的關係從來沒有涉及任何金錢上之考慮或因素」，離婚也沒金錢糾紛，「我們是在互相諒解和友好的情況下決定分開的」，再相見還是好友。

而何艷娟與吳志誠離婚後，與陳燿璋的新戀情不久後也見光死，之後和何艷娟傳出緋聞的對象都非富即貴，2020年還一度傳出她談異國戀，與一名在投資銀行擔任助理副總裁的瑞士男子交往，兩人常雙宿雙飛出遊，該男的社交網站上有不少兩人放閃照，但何艷娟當時否認交老外男友，直說：「我可以100%肯定不是！我也從來不會考慮找外籍男朋友！」