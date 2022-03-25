畢業季將到，為讓應屆畢業生能及早就業，明新科大29日青年節在校內體育館、賈桃樂學習主題館，舉辦「2022職來運轉薪希望」校園徵才就業博覽會，有台積電、日月光等136家廠商提供約7千個就業機會，進駐廠商及徵才職缺均創新高，更有68家廠商指名要招聘外藉畢業生。

明新科大表示，這場校園徵才活動結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署各項就業資源，提供職業訓練課程與就業服務方案參展企業比往年熱烈，半導體產業、中小企業及文教、長照、運動健身管理、服務業都積極加入徵才。

329當天上午在賈桃樂學習主題館有「求職診療站」，由競爭LEAD教育中心逆風學院執行長游家瑋，提供面試一對一實戰演練課程，分析正確面試步驟與禁忌，為求職者客製化演練面試，求職不卡關。

同時，安排12場企業說明會，有台積電、日月光、思達科技、統一星巴克、清福長照、德凱宜特、GAP台灣蓋璞等23家廠商代表，介紹公司概況、企業文化、經營理念等，讓求職者能認識徵才公司，找到屬意工作。

這2年受疫情影響，半導體、資通訊等產業仍逆勢成長，出現嚴重人才荒，使徵才廠商增到136家，其中暐泰投資、美科樂電子、永豐餘、和淞科技等68家廠，更直接指名有意願招聘外藉畢業生。

明新科大以「國際招生、教育訓練、就業輔導」的國際生辦學策略，今年有3百餘位國際生畢業，各大科技廠年後就開始到校搶人。1111人力銀行「2022企業最愛大學」調查，明新科大去年成立半導體學院後，榮登私立科大全國第三，桃竹苗區第一。

校園徵才當天因應防疫，會場將做好求職學生或民眾的實聯制及相關防疫措施，讓求職者能順利媒合，錄取理想職缺。