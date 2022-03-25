台灣麥當勞響應世界自然基金會(WWF)所發起的全球減碳活動「Earth Hour 地球一小時」活動，明(26)日晚間8點半至9點半，除部分位於百貨賣場或美食街內的據點，全台逾330家麥當勞餐廳，將同步關閉餐廳外、不影響安全照明的招牌燈，希望透過一小時的關燈行動，邀請大家共同重視氣候變遷議題，減少日常生活的碳排量，以行動守護地球。

一年一度的「Earth Hour地球一小時」活動，全球已有超過192個國家或地區串聯響應，包括巴黎艾菲爾鐵塔、羅馬競技場、紐約帝國大廈等上萬個世界地標，都會在每年三月最後一個星期六，於當地晚上8點半起，關閉非必要燈光一小時。

台灣麥當勞總裁陶華君表示，台灣麥當勞深切瞭解品牌的社會責任及力量，麥當勞深耕在地38年，已融入民眾生活圈、甚至成為地方地標；期待3月26日關燈一小時的行動，透過品牌的能見度及影響力，讓更多人意識、並重視氣候變遷及地球暖化議題。敬請大家支持，一起讓我們的環境更美好。

除呼籲大眾一同正視氣候變遷議題，台灣麥當勞也持續提升能源運用效率，減少用電及碳排量。例如，陸續將餐廳廚房與用餐區、車道用燈、招牌改為LED燈，更換高效率空調、冷凍冷藏與廚房設備，並透過餐廳空間設計，極大化能源效率；同時透過內部活動，讓環保永續融入兩萬兩千名麥胞的日常工作與生活，成為企業文化。

根據內部統計，2012年至2021年，台灣麥當勞已省下超過9000萬度電力，減少超過5萬公噸的碳排放量；若以一座大安森林公園每年的碳吸附量為389噸計算，台灣麥當勞十年內，已省下約130座大安森林公園一整年的的碳吸附量。

台灣麥當勞長期關注環保及環境永續議題，持續在各個營運環節，落實環保承諾，並積極推動環保文化，希望減輕對環境的負擔。

除自2017年起即領先業界，餐廳所有包裝的原料紙漿，100%來自FSC認證的永續森林， 2019年起並全面採用雨林聯盟(RFA)認證的咖啡豆，保護生態平衡，並持續在不影響食品安全及便利的前提下，優化產品包裝以達到減塑減廢；另外，為使回收更有效率，麥當勞分別於2018年、2020年優化餐廳回收台設計，讓資源回收比例提升至6成以上。

身為全球領導品牌，台灣麥當勞也持續思考各種環境問題的解方，與供應商夥伴努力研發各種環境友善方案。去(2021)年起，為減少一次性飲料杯使用量，麥當勞與新創品牌好盒器合作，倡議以「共享單車租還站」的概念，試行「循環杯自助租還站」；希望透過「共享」模式，提供消費者更方便的借還杯方式，並讓循環杯的推廣，從單一商店擴及整個商圈，更有效減少一次性飲料杯的使用量。每個環保行動，都代表麥當勞對地球及環境的重視，累積小改變，促成大美好。