台北文學季「文學療癒場」特展登場，以「儀式，是一場精神洗澡」作為出發點，將展場打造成具獨特療癒祕方的「大型浴場」。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

2022台北文學季「文學療癒場」特展26日將在剝皮寮歷史街區展出，以「儀式，是一場精神洗澡」作為出發點，將展場打造成具獨特療癒祕方的「大型浴場」，由49位作家日常儀式為核心，區分為手、鼻、耳、口、足、心等6大療癒類型，依據不同療癒類型打造6種浴場獸（soul）融入展場空間，引領民眾探索療癒身心的旅程。

作家鄧九雲擔任說書人，和鴻鴻、林立青等6位參展作家25日帶來揭幕劇「精神洗澡的各種方式」，為特展揭開序幕，北市文化局主祕劉得堅致詞表示，透過「文學療癒」和歷史空間結合，串聯文學和歷史關係，同時文學和歷史都需要一點一滴持續累積，北市文基會副執行長鄭喻文提及，展覽為疫情期間注入台北的正面能量，感謝作家用日常生活反照大家內心世界。

台北文學季計畫總策劃封德屏談到，這次展覽就是一種精神洗澡，透過文學和文字來串聯作家，呈現台北市的珍貴；參展作家鴻鴻則認為展覽主題很吸引人，這次比較著眼在中生代和新生代等正處於創作盛期的作家，我們生活周遭活生生的東西，能拿出來的，大家都會盡量貢獻，展覽也提供作家機會，展現除了文字以外的面貌，和讀者產生第3類接觸。

5個展區包括整理浴場、聲香浴場、美味浴場、漫步浴場、書寫浴場，台北文學季特展「文學療癒場」3月26日至4月24日於剝皮寮歷史街區展出，活動期間每日限量贈送「文學療癒場雷射貼紙」，並邀請民眾至展場現場填寫毛巾卡片，只要動筆寫下你的日常儀式就可抽獎，有機會獲得限量「精神好毛巾」。

此外，展覽同步舉辦講座及工作坊等3場周邊活動，「2022台北文學季」系列活動則將持續到6月9日，活動手冊可至台北市各藝文場館免費索取，或至活動官網下載電子版。