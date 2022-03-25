工地鷹架不明原因突倒。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄三民區建國及同盟路上一處工地，25日鷹架不明原因倒塌，有的懸在一半，搖搖欲墜，看起來相當危險，工地人員緊急到場處理，初步了解未有人員受傷，也沒壓到路旁的車，到是否因為風大被吹倒，還是有其他原因仍待調查。