高雄工地鷹架突倒搖搖欲墜 路過人車急閃避 14:572022/03/25 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工地鷹架不明原因突倒。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工地鷹架不明原因突倒。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） 高雄三民區建國及同盟路上一處工地，25日鷹架不明原因倒塌，有的懸在一半，搖搖欲墜，看起來相當危險，工地人員緊急到場處理，初步了解未有人員受傷，也沒壓到路旁的車，到是否因為風大被吹倒，還是有其他原因仍待調查。 宜蘭地檢等嘸人！童仲彥涉貪今入監仍未報到 檢：不來就拘 恐怖！女高中生走路搭捷運 遭淫狼撞倒當街性侵 #鷹架 #搖搖 #工地 #高雄工地 #突倒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長濱鄉震不停 「1.8米巨石」滾落路中央 玉長公路龜裂封閉 05:262022/03/23 生活 影》浴室熱水器掉落砸馬桶 台東成功遊客衝出旅館不敢睡 02:092022/03/23 生活 影》就在震央旁！超商「貨架瞬間倒下」飲料滿地滾 現況慘曝 03:042022/03/23 生活 蔡允潔回母校洗地 難忘告白失敗處 04:102022/03/23 娛樂新聞 影》花東6.6強震玉里驚傳橋倒塌 鋼筋外露民眾嚇壞 02:442022/03/23 生活 跟921「只差6分鐘」 6.6強震掀起這群人恐怖回憶 03:312022/03/23 生活 《全明星》阿樂突披婚紗：有好消息要分享 羞吐連媽媽都不知道 15:562022/03/23 娛樂 慢跑一半突休克倒地 26歲女星急送加護病房現況曝 23:222022/03/24 娛樂 季底倒數 投信題材股輪漲 04:102022/03/22 證券．權證 品觀點｜【星座排行】：這些星座女「絕對不倒追」！ 09:422022/03/23 運勢 地震受困開狗罐頭可提前獲救？搜救犬大隊親回13字笑翻全場 19:422022/03/24 生活 凌晨強震他憶921僅1縣市零倒塌 驚呼天選之市最宜居 15:302022/03/23 財經 花蓮服飾店狂搖55秒！恐怖畫面曝光 網驚：完全沒快轉 07:522022/03/23 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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