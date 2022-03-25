18歲公民權修憲案今日（25）三讀通過，民進黨立委周春米迅速在臉書發文，歡慶共同參與這個「歷史關鍵時刻」。周指出，18歲公民權是世界與時代的潮流所趨，她與民進黨同志們也從善如流；此案是2005年第七次修憲以來，歷經17年後的里程碑，也盼大家在公民複決時能一起站出來。此文迴響熱烈，大批網友盛讚周是「未來的屏東縣長」。

周春米今日下午1時23分在臉書發文，開心表示「18歲公民權送出立法院」，向各界宣布，18歲公民權今日送出立院交公民複決的消息。周指出，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），一定有需要朝野的合作與共識，相關修憲提案也因此從2015年延宕至今，而這更顯見了這次將草案送出立院，交公民複決的可貴。

周春米強調，自2005年第七次修憲以來，憲法已經17年未有更動，這毫無疑問是一個里程碑。她也向各界呼籲，距離賦予青年參與公共事務權利，還剩下最後一哩路，盼大家在公民複決時一起站出來，共同參與這個歷史關鍵時刻。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「未來縣長好」、「未來的屏東縣長」、「委員在做很有意義的事」、「18歲已是大人了，在美國16歲考駕照，委員這提案，攸關年輕人權益，也提升整個台灣的競爭力」、「當然支持18歲公民權」、「這真的是歷史的一刻」。