立法院今通過「18歲公民權」修憲案。民進黨發言人謝佩芬表示，期盼國人能繼續支持立法院通過後的公民複決程序。

謝佩芬指出，1996年開始，民進黨就主張要透過修憲來落實18歲公民權，經過漫漫26年的倡議，此次修憲案終於成為台灣在2005年任務型國代修憲之後，第一個交付公民複決的修憲案，格外具有意義。

謝佩芬說，針對青年世代相關修法的前置準備，民進黨政府於2020年就與朝野政黨合作，將民法成年的年齡下修到18歲，並修正「所得稅法」、「遺產及贈與稅法」、「人民團體法」、「集會遊行法」等多項相關配套修法，讓年輕世代及早具備成年國民的權利與義務，更有利公民對於社會事務的參與。

謝佩芬指出，2015年國民黨以不在籍投票綁18歲公民權，致使修憲破局。這次的修憲案，包括公民團體、學生組織及眾多青年朋友都到立法院外關心，讓國民黨最後能順應民意，在晚了7年後，終於支持18歲公民權完成立法院審查。

謝佩芬說，立法院通過修憲案後，在程序上還需要人民來進行最後的複決公投，且現行公民複決門檻極高，需有效同意票必須超過選舉人總額之半數，約966萬人投下同意票才會通過。謝佩芬表示，民進黨將盡全力推動修憲公投複決通過，期盼朝野政黨與社會各界通力合作，讓台灣的第一次憲法公民複決也能順利通過。