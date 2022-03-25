基隆市長林右昌25日傳出與新增新冠本土病例接觸，下午林右昌透過錄影方式對外說明；林右昌表示，在25日13時接獲1名基隆市警局偵查隊長確診，24日曾經頒獎給他，雖然只有短暫幾秒鐘，還是用最高防疫規格要求自己。

林右昌強調，已經回報給CDC、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院、總統府，完成PCR採檢，也會居家隔離3天，結束後再次採檢，會把防疫工作做好。