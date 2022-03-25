頒獎同框「無罩」確診警遭匡列 林右昌發聲了 15:052022/03/25 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌以錄影方式說明曾經與新冠確診個案接觸過程。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌25日傳出與新增新冠本土病例接觸，下午林右昌透過錄影方式對外說明；林右昌表示，在25日13時接獲1名基隆市警局偵查隊長確診，24日曾經頒獎給他，雖然只有短暫幾秒鐘，還是用最高防疫規格要求自己。 林右昌強調，已經回報給CDC、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院、總統府，完成PCR採檢，也會居家隔離3天，結束後再次採檢，會把防疫工作做好。 嘉義婚宴群聚案 匡列85人解隔前採檢結果出爐 高雄前鎮區某高中1生確診 全班42人採檢結果出爐 #新冠肺炎 #台灣 #林右昌 #接觸 #短暫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者天天通勤 黃偉哲：天佑台灣 04:102022/03/25 生活新聞 暢談8年深耕經驗 林右昌：基捷可拉近城際距離 13:052022/03/24 寶島 台南再增1校停課 龍潭國小2童曾接觸高雄確診者遭匡列 13:292022/03/24 生活 和平醫院護理師一家3口確診 04:102022/03/23 生活新聞 羽球》戴資穎平安抵台進飯店 轉機時自費採檢超謹慎 10:472022/03/24 體育 和平醫院警報暫解 落地輕症年齡分流放寬 04:102022/03/24 生活新聞 高雄化工廠群聚高中生染疫 全校2413人採檢出爐 19:122022/03/24 生活 境外移入再破百例 邊境鬆綁看疫苗覆蓋率 04:102022/03/25 生活新聞 基隆確診警沒戴口罩 與市長合照 林右昌居隔3天 14:162022/03/25 生活 竹科護國神山夠穩 地震一搖 短暫當機秒回線 15:522022/03/23 生活 本土又兩位數！新北基隆14人確診 境外移入大增122例 13:502022/03/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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