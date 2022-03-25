大陸委員會今（25）日公布例行民調結果，9成左右民眾支持總統強調因應變局及面對挑戰，民主團結是唯一方法及選項（83.3％）；反對中共藉烏克蘭情勢，宣稱臺灣是中國的一部分；反對藉惡意政治操作及散布假訊息，影響臺灣內部民心士氣（90.9％）。

陸委會強調，調查結果顯示中共藉區域情勢擴大操作對臺認知作戰，引起臺灣民眾反感，並支持政府捍衛中華民國主權安全的應對作為。

陸委會指出，針對近期中共提出所謂「解決臺灣問題的總體方略」、推進兩岸統一，調查發現有8成以上民眾不認同（84.8％）；9成左右反對中共「一國兩制」（87.4％）及以武力威脅臺灣（92.9％）、打壓我國際參與（89.4％）等作為；支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及臺灣民主（92.0％），及與理念相近國家合作，維護臺海和平現狀（88.6％）。顯示臺灣民意完全不認同中共對臺論述主張及強制性恫嚇施壓作為。

陸委會強調，為防範國家核心關鍵技術外流和高科技人才遭中方挖角，7成以上民眾支持政府提出國家安全法及兩岸條例修正草案並送立法院審議（75.0％）；贊成政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，逐步調整兩岸交流和人員往來（75.1％）；並對中國大陸人士來臺加強安全管理（75.7％）。另在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.4％），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為74.6％、59.3％，8成以上民眾支持臺灣的未來及兩岸關係發展要由臺灣2300萬人決定（84.2％），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，中華民國是主權國家，這是臺灣2300萬人民的絕對共識；呼籲北京當局放棄強加的政治框架及武力威嚇，正視中華民國臺灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。面對區域情勢變化及中共對臺複合性施壓，政府持續關注中共內外部情勢發展及對臺動態、妥慎評估，同時提升應對中共認知作戰，確保臺灣整體利益。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在111年3月17日至21日以電話訪問臺灣20歲以上成年民眾，有效樣本1086份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.97％。