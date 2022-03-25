屏東大學文創系大四女學生蕭心柔，透過自身動畫專長，以「石板下」為名，深入探究排灣族即將消失的「室內葬」文化，作品傳出入圍2022年亞利桑那國際電影節，將與另外8部影片一起公開放映。

蕭心柔表示，這是一部以排灣族文化為主體的動畫，透過2Ｄ逐格動畫呈現，內容在講述一位臥病在床的病患，對生命即將終止而產生恐懼與無助，殊不知祖靈與部落守護神百步蛇卻始終圍繞在主角身邊靜靜守護，給她繼續向前的動力。

整個故事以「死亡」與「回家」作為軸心，並用色彩呈現兩種截然不同的心境，帶領閱聽人享受回到家的溫馨時光，動畫最後以開放式結局收尾，讓觀眾更有想像空間，不管最後是生是死，生命一定都會有結束的時刻，但是不管身在何處，只要回到源頭，「家人」始終都是能陪伴我們一起面對未知與恐懼的後盾。

排灣族耆老表示，過去族人有強烈家的觀念，因此覺得家人即使過世還是一家人，尤其自然死亡都被視為善靈，會一直守護這個家；因著這種想法，他們會在石板屋挖地窖，把過世家人埋在裡頭，直到日治時期，日人禁止室內葬，加上基督教傳入，傳統已逐漸消失。

蕭心柔坦言，在部落進行田調時發現，除了7、80歲以上長輩曾經看過室內葬外，年輕一輩甚至鮮少知道這項傳統，不過透過深入探究意涵，才了解到這看似恐怖的形式，背後竟有著對家人緊緊相依的溫馨情感，做完這次研究，更懂得珍惜與家人相聚時光。

屏大文創系指導老師古淑薰認為，這次畢展同學們針對在地族群與文化，以田野調查及深入研究，分析其中文化內涵後，運用自身所學知識，充分將各族群文化與新媒體科技、創意設計結合，從固有脈絡中延伸，創造無限的可能性。