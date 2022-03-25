日圓兌美元匯率每況愈下，目前在121.61價位附近。匯銀人士分析，在美國升息腳步加快，日圓貶幅恐怕還有至少兩成，也就是有機會來到150左右價位。

法國興業銀行指出，日圓大貶下目前都含淚在做交易，同時，日圓在25日時一度貶至122.42低位，未來有可能還會來到百年難得一見的價位150左右。當日圓貶破支撐時，就會震盪很大。同時，日圓目前是被嚴重低估以及錯賣，故大貶時就是上車好時機。

美日兩國對政策利率相左，美國已經開始升息，但日本還是按兵不動，因此雙方日後利差可望愈來愈大。就以公債殖利率來看，相較於變動不大的日本，美國卻一直屢創新高。

同時，美日兩國間的利差已大增近60個基本點，約在2.13%左右，創2019年以來最高。再者，美日的通膨差異也大不相同，美國2月高達7.9%，日本最高也差不多才1%左右

日本所使用的能源基本上都需要進口，大漲的油價讓日幣也失去避險工具的魅力。不受市場青睞下，日圓匯價走勢更加疲弱，特別對那些原物料出口國來說，弱勢日圓會讓日本國內覺得進口東西變貴，因而買不下去。

日圓兌美元匯價在2022年迄今約貶6%，是已開發國家中最弱的。不過，根據彭博社調查，大部分匯銀人士都預測日圓在2022年會走升，與美元的匯價將升至116左右。

相反地，日本央行行長黑田東彥25日表示，弱勢日圓對日本經濟成長有利。

摩根大通也認為，原物料價格飆升讓日圓更加疲弱，日本貿易逆差可能還會再擴大。因此，日圓還會貶值，短期內下看2015年6月的低點125左右。同時，長期來看，若大宗物資與能源燃料價格還是居高不下，日圓還是會走貶且貶幅可能會不小。