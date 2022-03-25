億光(2393)去年獲利19.39億元，年增56.37%，基本每股盈餘4.37元，擬配息3.5元，獲利、派利雙創7年新高，現金殖利率6.98%。同為績優LED的一詮(2486)獲外資連8日敲進2790張，兩檔成為LED指引燈，億光周五收漲0.40%報50.3元，守住紅盤、5日線、50元大關；一詮近日股價沿5日線一路攀升，周五盤中衝上50元大關的近三個月高價，終場收漲5.83%至49元，站穩季線上。

億光因不可見光及Mini LED出貨成長，去年營業收入250.22億元，年增15.86%，營業毛利66.98億元，營業利益24.15億元，稅前淨利25.61億元，本期淨利19.96億元，歸屬於母公司業主淨利19.39億元，年增56.37%，基本每股盈餘4.37元，創下七年新高，惟略低於市場預期。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利3.5元，股息同寫七年新高，配息率80%，以周四收盤價50.1元計算，現金殖利率6.98%，並於6月17日召開股東會，地點位於新北市新莊區中央路469號3樓(新莊典華幸福機構)。

LED產業去年第四季進入傳統淡季，億光上季歸屬母公司業主淨利2.59億元，季減57.5%、年減19.31%，每股稅後純益約0.58元；富采上季獲利4.42億元，季減65%，創去年單季獲利新低，每股盈餘僅0.65元，較去年第三季的1.91元下降，為最近三季新低，獲利季減幅度遠大於營收下滑幅度，獲利遜於預期。

去年度財報仍繳出亮麗數字，LED類股獲利排名出爐，由弘凱(5244)、億光、立碁(8111)名列前三，均為LED封裝廠，其中弘凱、立碁獲利寫歷史新高，億光則創下七年新高。

億光今年前2月營收年減6.37%，因受到季節因素、供應鏈調節等影響，展望後市，法人預估，今年第一季表現持平或小揚，端看第二季仍否回溫，而原先預估今年度可望有雙位數表現，雖然Mini LED版圖出貨仍有成長動能，但不可見光產品回歸正常供需，加上戰爭、升息等消費端變數，仍需時間來觀察營運狀況。

而LED族群中的導線架廠一詮(2486)近日股價一路攀升，一詮去年營業收入59.88億元，年增逾4成，創下近6年新高，歸屬於母公司業主淨利3.75億元，每股盈餘1.79元，終結連6年虧損，去年轉盈且衝上11年高點，並擬配息0.5元。公司前2月營收8.37億元，年增2.66%，新產能擴建持續按原計畫進行，下月可望甩開淡季影響。