國際金融協會（IIF）周四出具報告指出，自俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭以來，中國湧現了規模「前所未見」的資金出逃潮。

在俄羅斯入侵烏克蘭並引爆二戰以來歐洲規模最大的軍事衝突後，世界主要國家群起對俄國祭出嚴厲且大規模的經濟與金融制裁，使投資俄羅斯資產面臨重重阻礙和大幅虧損。

IIF首席經濟學家Robin Brooks表示，現在斷言中國所面臨的資金外流是因為這場戰爭、還是有其他因素仍為時過早。但我們認為，這樣規模的資金外流已經大到足以讓我們去思考，俄羅斯入侵烏克蘭是否促使全球市場重新看待中國。畢竟俄羅斯這個因素和中國最近出現大量資金外流的時間點如此巧合。

去年儘管中國出重手整頓房地產業導致股市、債市遭到拋售，但流向中國股債兩市的投資組合資金仍大致保持穩定。

IIF在報告中指出，高頻數據（High-frequency data）顯示投資組合資金從中國股市和債市大量出逃，明顯自2月底開始加劇，但流向其他新興市場的資金流仍維持穩定，這是從未見過的情況。

這可能意味著投資人此刻擔心如果中國大力支援俄羅斯，將面臨與俄國類似的制裁。Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，人們擔心如果中國真的支持俄羅斯，會不會也被列入制裁名單？

迄今中國仍未曾譴責過俄羅斯在烏克蘭發動的軍事行動，並數度在對俄制裁的研議中棄權或抱持反對立場。

北約秘書長周三表示，北約擔心中國可能在俄羅斯入侵烏克蘭此事上扮演俄國的後援角色。

美國拜登政府周三警告北京當局別想利用來自對俄制裁的商機、不要協助莫斯科規避出口管制，也別協助處理俄國被禁止的金融交易，一旦踩到這三道紅線，後果將非常嚴重。美國商務部長雷蒙多警告，如果中國企業向俄羅斯提供採用美國技術製造的半導體，美國「絕對」會祭出出口管制，讓違規企業「關門大吉」。她表示，任何國家之任何企業只要違反美國對俄羅斯的制裁措施，美方一定「嚴懲不貸」。