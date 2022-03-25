邁阿密網球公開賽開打，這次我國好手詹皓晴獨自出征，與日本搭檔青山修子合體拚女雙，可惜最後以4：6、5：7不敵烏克蘭琪臣諾克(Lyudmyla Kichenok)/拉脫維亞奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)組合，無緣挺進女雙16強。

詹皓晴因姐姐詹詠然還在復健緣故，這次隻身前往美國邁阿密參賽，她與身高154公分的嬌小女將青山修子合作，青山修子今年34歲，單打世界排名在500之後，雙打最高曾達到31，過去曾與同胞藤原里華、土居美咲搭檔，也和我國好手張凱貞組隊過。

而近年來主攻雙打的詹皓晴選擇與這位好手合作，但兩人無緣在邁阿密公開賽開胡，首盤他們於第5、9局遭對手破發，以4：6讓出，次盤雙方打得激烈上演「破發大戰」，打成5：5平手，可惜後繼無力，第11、12局連續被拿下，以5：7惜敗。

詹皓晴今年已換了好幾位搭檔，年初先與荷蘭舒兒絲(Demi Schuurs)合作，接著和德國選手洛霍芙(Julia Lohoff)出戰里昂女網賽拿下首勝，本月印地安泉女網賽再合體波蘭選手里娜特(Magda Linette)闖進16強，可惜最後敗給大陸組合遭淘汰。