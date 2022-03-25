修憲案相關流程。(製圖/陳友齡)

18歲公民權修憲案25日在立院三讀通過，公告半年後將交付公民複決，而通過門檻是有效同意票應超過選舉人總額的半數。若以2020總統大選的選舉人數計算，意即約須965萬人投下同意票，這項修憲案才會正式通過生效。此案也是中華民國歷史第一次交付公民複決的修憲案，格外備受各界關注。

2005年修憲時，增訂憲法增修條文第12條，內容為「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定」。

此次的18歲公民權案即依此進行。該條文重點為，中華民國國民年滿18歲者有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票權；除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者也同樣有被選舉權。至於憲法第130條規定20歲選舉權、23歲被選舉權，將停止適用。但最後能否實施，還得經公民複決這一關。意即約須965萬人投下同意票才能生效。

針對此一歷史性的修憲案，《中時新聞網》也特別製圖與提供流程資訊，供讀者秒懂，18歲公民權，怎樣才能實現：

立委總額四分之一提出修憲案：

→立院成立修憲委員會審查，須委員會三分之一委員出席，出席委員二分之一議決

→立法院會討論，須立委總額四分之三出席，出席立委有四分之三同意提出修正案

→公告半年

→經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數（約965萬人）

→確定通過