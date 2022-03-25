影片疑似為俄軍從克里米亞岸邊發射飛彈。

路透社24日引述3名知情美國官員指出，美國評估，俄羅斯用來攻打烏克蘭的部分精確導引飛彈（precision-guided missiles），失敗率高達60%，這或許可以解釋，為何俄軍與烏克蘭軍隊軍力懸殊，至今開戰一個月卻遲遲無法達成壓制烏克蘭空軍等基本目標。

3名匿名美國官員並未提供證據佐證美方的評估，也未明確說明為何俄軍的飛彈失敗率如此高。

路透社指出，造成飛彈失敗率高達60%的原因，包括發射失敗、未能爆炸等狀況。

美國國防部官員本周表示，五角大廈預估自開戰以來，俄軍已發射超過1100枚飛彈，不過並未說明當中有幾成命中目標。

3名官員引述美方情報指出，俄軍飛彈的失敗率每天都不一樣，端視是哪種類型的飛彈，有時失敗率會超過50%，最高時高達60%。

其中一名官員引述情資指出，俄軍的空射巡弋飛彈（air-launched cruise missiles）失敗率介於20-60%之間，完全取決於日期。根據智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的飛彈防禦計畫（Missile Defense Project），俄國在烏克蘭境內發射2種空射巡弋飛彈，分別為Kh-555及Kh-101。

報導引述2名專家指出，空射巡弋飛彈的失敗率若高於20%，就能被視為「高」失敗率。

俄軍13日空襲距離波蘭邊境僅25公里、烏克蘭西部城市亞沃利夫（Yavoriv）的「國際維和與安全中心」（International Peacekeeping and Security Center），造成35人喪命，美國認為當時俄軍就是發射空射巡弋飛彈，美國官員透露，那場空襲的失敗率特別高。

針對路透社報導，克里姆林宮及俄羅斯國防部都未回應。