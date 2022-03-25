苗栗縣竹南後龍風景特定區，涵括假日之森在內的竹南海岸3森。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森海灘被規畫縣海上運動專區。（謝明俊攝）

視野開闊的好望角將成為後龍風景特定區主角。（謝明俊攝）

後龍好望角風景特定區停車場已完工，目前正在興建大型公廁。（謝明俊攝）

好望角聯外的苗33及41線將全線拓寬。（謝明俊攝）

好望角登山步道目前正在整修中。（謝明俊攝）

苗栗縣政府及竹南鎮、後龍鎮公所規畫爭取多年的竹南後龍風景特定區，24日在交通部觀光局審核通過，這個縣級風景特定區域範圍包括竹南鎮海岸三森，以及後龍鎮好望角及周邊區域，除了規畫多項休憩、教育、交通設施以外，後龍鎮長朱秋隆有意建造全台最大溜滑梯，由好望角直通山腳，將打造好望角成為海線重要觀光景點。

苗栗縣竹南鎮、後龍鎮兩鎮擁有完全不同的海岸景觀，竹南鎮龍鳳漁港以南的海岸森林，長近4公里，分為親子之森、假日之森、和長青之森等3個區塊，擁有多樣化的植被林地，區內也是斯氏紫斑蝶的重要棲地與繁殖地，竹南鎮的風景特定區就是以3森為主，也被苗栗縣政府列為海上運動專區，是1個擁有多元活動的休憩景區。

至於後龍鎮好望角則是由濱海的海角樂園至好望角風車台地，區域內擁有海角樂園、過港隧道、貝石化石層、西湖溪濕地、灣瓦海瓜子保育區、後龍石滬群、綠光海風自行車道以及海望角等多樣化景點。

苗栗縣政府文觀局為整合海岸線觀光休憩資源，多年前先與竹南鎮規畫海岸風景特定區申請案，後龍鎮公所也積極加入整合計畫內，希望將條件優良的好望角也納入特定區範圍，讓整體風景特定區更為完整多樣。

經過多年努力規畫，文觀局24日率領竹南鎮、後龍鎮公所承辦人員北上觀光局報告受審，結果觀光局審核通過，未來，將把這2個區塊設為風景特定區，可以從事多項觀光休憩開發計畫，包括林務局轄管保安林地解編等，都能更有效率的溝通。

據後龍鎮長朱秋隆表示，目前好望角已完成2座大型停車場，並正興建新的公共廁所、登山步道等工程，未來公所規畫包括建議興建農夫市集、能源教育館、遊客中心、聯外道路拓寬等，他規畫要興建一座全國最大的溜滑梯，可以由好望角高地滑到山腳，來吸引全國各地遊客前來，讓好望角成為後龍最亮眼的景區。