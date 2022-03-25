俄羅斯持續入侵烏克蘭，據悉普丁為了開戰這一刻，已經準備了8年，而俄烏大戰除了地面烽火連天外，資訊戰益發激烈，陸媒披露，一群烏克蘭工程師自發組成的「IT大軍」成為對抗俄羅斯的一股重要力量，而他們的目標是要「俄羅斯回到石器時代」。

根據陸媒《鳳凰網科技》報導，許多烏克蘭工程師身兼多職，一邊做他們的日常工作，一邊與俄羅斯打網絡戰，據了解有超過31.1萬人在社交媒體平台Telegram上加入名為「烏克蘭IT大軍」的組織，其中大部分人是烏克蘭人。

參與其中的烏克蘭工程師戴夫（Dave）表示，自己正在幫助IT大軍進行DDoS攻擊，這是一種透過大量互聯網流量來破壞網站正常流量的手段，目標包括俄羅斯政府網站、俄羅斯銀行和外匯交易所。他舉例，每當上述Telegram頻道有共享目標清單時，他們就會針對目標進行攻擊，當被問到目前為止成功率多高時，他則表攻擊是由數千人同時進行的，聯合行動肯定是成功的。

另一位叫安東（Anton）的開發者則說，自己曾參與針對俄羅斯天然氣公司的DDoS攻擊，以及針對俄羅斯聯邦儲蓄銀行和政府的其他攻擊，他說因為很多人參與，攻擊不需耗費很長時間就能讓服務崩潰。

網路安全公司CEO兼聯合創始人尼基塔（Nikita）更直言「想讓俄羅斯回到石器時代」，他透露他的公司員工在戰爭期間除了工作外，也在做「滲透測試」檢查IT系統的漏洞，而因為俄羅斯對媒體嚴加控管，他更試圖不斷通過消息服務告訴俄羅斯公民「烏克蘭發生了什麼」。除此之外，他的團隊也在Telegram頻道上發布約11萬張信用卡的資訊，企圖對俄羅斯經濟造成傷害。

烏克蘭數位部長米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）上月底更在Telegram上公開呼籲烏克蘭民眾加入此頻道，一同在網路上戰鬥。