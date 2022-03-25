品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，于北辰要來分析烏克蘭的認知作戰，逐漸迎來正義。

最近澤倫斯基爭取到歐盟在前天支援烏克蘭10億歐元，相當於315億新台幣，還包含1700枚反坦克飛彈、超過2000件以上的各項武器。

除了歐盟的支持，在英吉利海峽的另外一邊，英國首相強生也宣示要支持烏克蘭，英國支持烏克蘭2500萬英鎊、約9.45億新台幣。我們台灣也已經捐款接近9億台幣了。于北辰說，這就是國際的正義逐漸到位。

至於，這場戰爭到底要到什麼時候才會結束呢？基輔獨立報報導，普丁可能會在5月9日結束這場戰爭，于北辰表示，1945年5月9日納粹宣佈投降，所以俄羅斯認為這天是勝利日，要在這天結束戰局。

至於結束是完美的勝利？還是直接撤退兵敗如山倒？于北辰指出，俄羅斯在這30天中損失1萬5300名士兵，顯示俄羅斯的管理、領導產生很多矛盾。柔性的力量不見得比槍砲來的弱，烏克蘭這次用簡訊作戰、認知作戰達到了超乎預期的效果。

究竟最後戰爭會如何結束，于北辰分析，要考驗兩件事，第一個澤倫斯基的堅持，他能不能夠堅持下去？澤倫斯基還能堅持多久？第二個是西方國家北約、美國還有全世界，熱愛、和平、自由、民主的所有國家，還能給烏克蘭多少的支援，還能給俄羅斯多少的軍事以外的壓力，這兩個因素才是未來真正能夠決定這場戰爭何時結束的關鍵因素。