為爭取女性客層青睞並增加下午茶集客誘因，台北遠東香格里拉飯店宣布與知名彩妝品牌PAUL&JOE跨界合作，自4月2日至5月29日於38樓馬可波羅酒廊，獨家推出週末限定「浪漫巴黎下午茶」，每位1,450元+10％，含12道特製款甜點、鹹點與粉紅氣泡酒一杯，由法籍甜點主廚胡孟洋（Yann Roumanille）精選食材，創意翻玩法式經典甜點，加入許多貓咪、貓掌等可愛圖騰設計，並呼應PAUL&JOE法式彩妝二十週年的浪漫紫色風格，變化出各式精緻甜點與鹹食。活動期間享用午茶還可獲贈價值1,770元的「PAUL&JOE小香檳明星四件禮」，4月2日至5日連假期間將天天供應，需事先訂位。

「PAUL&JOE小香檳明星四件禮」禮盒內容包含：糖瓷絲潤隔離乳（15ml）、橄欖卸妝凝膠（10g），橄欖臉部精華油（25ml），以及粉紫貓泡麵碗。

馬可波羅酒廊「浪漫巴黎下午茶」主廚推薦茶點「烤鴨、鴨肝及紫馬卡龍」，是以法式經典甜點-馬卡龍變化出的迷你鹹點！呼應PAUL&JOE法式彩妝二十週年的浪漫紫色風格，主廚特意選用紫色馬卡龍，上頭則是厚厚塗上一層以鵝肝及奶油打成泥之後的抹醬，再放上切成丁的鴨肉及酪梨，一口咬下，立刻感受到鴨肝的綿密滑順與馬卡龍的細緻口感。

法式料理中時常運用甜菜根作為料理配飾，以增添食物風味，「甜菜跟奶油起司比斯吉餅」是以蓬鬆柔軟的比斯吉餅盛裝著富含鐵質、磷、鉀的甜菜根鮮奶油，再以紫紅色的醃製蔬菜妝點其上，一款精緻小巧的鹹點不只美味，也吃出健康概念。「森林莓果塔」是貓貓粉紅系甜點，主廚以粉色的紅寶石巧克力包裹著甜點主體，內餡第一層是外酥內軟的杏仁達克瓦茲，第二層則是酸甜交織的覆盆子果凍，底層再加上一片酥脆餅乾，層層堆疊出甜蜜風味。

「布蕾」又稱「法式布丁塔」，是法國甜點中的經典品項，由鮮奶、蛋與砂糖等材料組成，密實又柔軟的口感，再加上一層蜜桃果醬，創造多重風味，接著將紅寶石巧克力及白巧克力作為封蓋，上層則是一個甜蜜驚喜包：以白巧克力製作出的圓柱體，裡面藏了巧克力豆、棉花糖及堅果。

消費即可獲贈「PAUL&JOE小香檳明星四件禮」（價值1,770元），禮盒內容包含：糖瓷絲潤隔離乳（15ml）：運用獨家香檳金秘密配方、添加橙花精露與玻尿酸保濕精華，賦予肌膚清透水潤光澤，使後續的底妝產品更加持久服貼。橄欖卸妝凝膠（10g）：富含多重保濕成分的卸妝凝膠，可卸妝潔顏，同時滋潤肌膚增加水潤感。橄欖臉部精華油（25ml）：蘊含來自百年橄欖樹的精華油，添加酵母精華與皇家蜂王乳，能深層滲透滋養肌膚，達到活化、修護、提亮的保養效果。粉紫貓泡麵碗：超萌超吸睛的粉色泡麵碗，不但印有超Q貓咪圖騰，連碗蓋也是貓咪造型，吃泡麵也要可愛無比。