馬來西亞演員祖爾阿里芬(Zul Ariffin)，面容英俊迷人、身形壯碩高大，日前他在社交平台上傳主演劇集《Perempuan Itu》預告片，未料想由於片中有過多和女主角茜蒂哈麗莎的激情誘惑戲碼，引來網友議論。為此，祖爾阿里芬在其社交平台作出道歉，「我為上傳該片的舉動，向各位說對不起。」

據《中國報》報導，從該劇預告片裡，可見祖爾被哈麗莎壁咚，男方還有脫去上衣，甚至片中哈麗莎穿著女僕裝，坐在桌子上一起吃奶油，緊接著祖爾將女方抱在懷裡，哈麗莎的兩隻大腿緊緊環繞男方，場面十分激情火辣，讓網友實在是看不下去，痛批此時已屆馬來西亞當地齋戒月，選在此時播放此類情節實屬不妥。掌管宗教的首相署部長依德利斯阿默也點名該劇，電視台更直指該片內容並未獲得台裡批准。

該報導指出，隨著這起事件越演越烈，祖爾阿里芬也將該預告片從社交平台刪除，並於限時動態發表聲明，對這起令人觀感不佳的事件道歉，鄭重強調會更加重視各方傳達的意見，他說道「日後會以更加謹慎的態度，處理傳到社交平台的內容」

雖然因為激情片兩人都遭受外界批評，但女方卻因此獲得極大關注，雖然對本起事件保持沉默的態度，但她的IG帳號已從早先的8000粉絲追蹤，一夕之間暴衝到3萬以上粉絲量，至今仍持續攀升當中。